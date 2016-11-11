Минск, 11 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко встречает Реджепа Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября прибыл с официальным визитом Минск и направился на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В аэропорту турецкого лидера встретил председатель Совета министров Белоруссии Андрей Кобяков. Эрдоган прибыл в новую минскую резиденцию президента Белоруссии «Дворец независимости», где его встретил Александр Лукашенко.

Эрдоган и Лукашенко примут участие в торжественной церемонии открытия недавно построенной Соборной мечети в Минске, а также в белорусско-турецком бизнес-форуме. По итогам переговоров на уровне президентов и делегаций ожидается подписание двусторонних документов.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Минск мог состояться летом, однако был отменён в связи с попыткой государственного переворота в Турции. Официальный Минск рассчитывает на активное взаимодействие с Анкарой во всех сферах, включая политическую.