Москва, 11 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект об отмене досрочного голосования в России внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил депутат Алексей Диденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Фракция ЛДПР внесла сегодня проект закона, который исключает досрочное голосование на выборах всех уровней, так же как и голосование на дому», — отметил парламентарий.

Любая гарантия любого закона на выборах может быть использована для того, чтобы вторгнуться в волю избирателей и повлиять на их волеизъявление, опасаются парламентарии.

Поводом для подготовки законопроекта послужил ход голосования на президентских выборах в США, говорит депутат «Досрочное голосование в США показало, что этот институт может способствовать манипулированию выборов избирателей», — сказал Диденко.

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