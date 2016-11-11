Москва, 11 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Все пенсионеры, проживающие в России, получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Выплата пенсионерам

Право на получение такой выплаты получают лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий. Проживающие за границей пенсионеры — граждане РФ выплату получить не смогут. Сумма единовременной выплаты будет выплачиваться территориальными органами ПФР в январе 2017 года в порядке, установленном для выплаты пенсии. При этом единовременная выплата, не выплаченная своевременно, будет выплачена позднее. Право на получение выплаты получают также военные пенсионеры и приравненные к ним категории пенсионеров — с соответствующим поручением выступил ранее президент РФ Владимир Путин. Таким образом, будет выравнена ситуация с компенсацией инфляции получателям «военных» пенсий с другими пенсионерами и восстановлена справедливость в отношении «военных» пенсионеров, отмечается в заключении комитета Госдумы по обороне. «Данная выплата покрывает и даже превышает полугодовую индексацию», — указывают в комитете.

Всего в России ориентировочно 2,3 млн военных пенсионеров, выплата в 5 тыс. рублей равна прибавке к военной пенсии в среднем в 417 рублей ежемесячно, отмечают в комитете по обороне. Таким образом, принятие закона обеспечивает выполнение требований указа президента по ежегодному увеличению военных пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции в 2017 году при условии сохранения уровня инфляции в 4%, отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Выплату смогут получить как работающие, так и не работающие пенсионеры. Пенсионер будет иметь право на единовременную выплату независимо от получения им иных выплат или мер социальной поддержки. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

Удержания на основании исполнительных документов, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты производиться не будут.

Вместе с тем принято решение к возврату традиционной системы индексации пенсий и соцпособий. Начиная с 2017 года восстанавливается полноценная индексация пенсий, 1 февраля по реальной, а не прогнозной инфляции будут проиндексированы пенсии, 1 февраля будут индексироваться по реальной, а не прогнозной инфляции социальные выплаты, которые раньше индексировались с 1 апреля.