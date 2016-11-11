Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум.

Сегодня, 11 ноября, в ростовском Дворце спорта гандбольный клуб «Ростов-Дон» примет «Бухарест» в рамках группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ. Это ответный поединок между клубами. Первая встреча завершилась в пользу румынок со счетом 24:21. Но дружина Яна Лесли имеет преимущество по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в турнире. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

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Так, донскому клубу нужно в домашнем поединке выиграть с разницей минимум в четыре мяча. В этом случае клуб выйдет в следующий раунд Лиги чемпионов ЕГФ. Если переломить историю игр с румынской командой ростовчанкам не удастся, то все решит завтрашний матч между «Мидтьюлланд» (Дания) — «Дьер» (Венгрия).

Отметим, что за всю историю взаимоотношений двух клубов «Ростов-Дон» ещё ни разу не победил. Результат трёх встреч — 79:74 в пользу «Бухареста».

Напомним, что перед матчем на берегах Дона у румынского клуба сменился наставник. На смену датчанину Якобу Вестергарду пришел румынский рулевой Аурелиан Рошка. До этого он возглавлял тренерский штаб ГК «Байя Маре».

«Мы понимаем, что сопернику тоже кровь из носа нужна победа. Важно быть психологически раскованными. Если будем бояться проиграть, совершить ошибку, взять на себя ответственность, победить будет сложно. Нужен правильный командный настрой и игроков», — заявляла ранее капитан донской команды Юлия Манагарова.

Добавим, «Ростов-Дону» в группе С Лиги чемпионов ЕГФ предстоит ещё одна гостевая игра. С «Дьером» подопечные Лесли встретятся 19 ноября.

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