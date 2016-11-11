Вашингтон, 11 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В США петиция с обращением к коллегии выборщиков с просьбой проголосовать за Хиллари Клинтон набрала почти 2 млн голосов. Документ опубликован на сайте Change.org.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

19 декабря коллегия выборщиков проголосует за кандидатов в президенты США согласно действующей в стране двухступенчатой системе выборов. Число выборщиков в каждом штате равняется числу округов по выборам в конгресс.

Почти в половине штатов выборщикам законодательно запрещено голосовать не за того кандидата, за которого проголосовало большинство избирателей штата, за это им грозит денежный штраф. Теоретически выборщик может проигнорировать мнение большинства и отдать свой голос согласно своим убеждениям.

Авторы петиции «Коллегия выборщиков: Сделайте Хиллари Клинтон президентом 19 декабря» просят именно об этом: «Мы призываем выборщиков проигнорировать результаты выборов в штатах и проголосовать за Хиллари Клинтон».

По мнению авторов петиции, Трамп не годится в президенты — опасным для страны его делают «импульсивность, издевательства, ложь, признанная история посягательств сексуального характера, а также полное отсутствие опыта».

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Диденко заявил журналистам, что массовые акции против победы на выборах президента США Дональда Трампа являются попыткой повлиять на выборщиков. По его мнению, это попытка «давления на тех выборщиков, которые еще свой выбор не сделали».

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По данным американских СМИ, выборщики от Республиканской партии заявляли, что они не будут поддерживать Трампа, в том числе из такого оплота республиканцев, как штат Техас, сказал депутат. К настоящему времени акции протеста жителей Портленда (штат Орегон), которые выступают против итогов президентских выборов в США, переросли в массовые беспорядки.

Также акции протеста прошли в некоторых крупных городах США. Основная часть протестующих — студенты местных университетов, борцы за права ЛГБТ, латиноамериканцы и чернокожие.