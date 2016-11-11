Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Высокоскоростной поезд «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва выбился из графика и остановился в подмосковных Химках. Причиной, как предполагается, стали сложные погодные условия в Московском регионе, где 11 ноября наблюдается обледенение и так называемый ледяной дождь.

Sapsan-rzd.livejournal.com Сапсан

О простое «Сапсана», который должен был прибыть на Ленинградский вокзал Москвы еще в 09:10, сообщили читатели изданию «Фонтанка.ру». Они прислали фотографии табло в вагоне, на котором значится нулевая скорость.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьской железной дороги, на участке Клин — Москва из-за сильного дождя и образования наледи на проводах контактной сети пригородные поезда на линии Москва — Тверь следуют с задержками от 15 минут до 1 часа.

Скоростные электропоезда «Ласточка» от Москвы до Крюково следуют по действующему расписанию, от станции Крюково до станции Тверь и обратно — без промежуточных остановок.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график», — отметили в ОЖД и принесли извинения пассажирам и встречающим.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за резких и постоянных колебаний температуры воздуха от положительных значений до отрицательных, сопровождающихся выпадением осадков, на Киевском и Белорусском направлениях Московской железной дороги также произошло обледенение контактной сети.