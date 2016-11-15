Москва, 15 ноября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. В Москве остается нерешенным вопрос бездомных животных. Еще в 2008 году в целях поиска гуманных способов регулирования численности бродячих собак и кошек на смену обязательной программы стерилизации пришла схема пожизненного содержания животных в приютах. Однако проблема все равно существует: эксперты, опрошенные ИА REGNUM, считают, что стерилизация животных — недостаточная мера, потому что безнадзорные собаки и кошки все равно остаются на улицах. А само содержание животных в приютах в должном виде не регулирует их численность — они продолжают размножаться и собираться в стаи на воле.

Pixabay.com В приюте

Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM на форуме «С питомцами лучше» региональный директор «Нестле Пурина» в России и СНГ Алессандро Дзанелли, необходимо комплексно подходить к вопросу и обратиться к опыту тех стран, где на улицах не встретишь бездомных животных. «Бросить собаку на произвол судьбы — в России не считается преступлением, а вот во многих европейских странах это регулируется законом, человек, бросивший животное будет наказан, а в России нет, и эта проблема очень серьезная. Поэтому работа с законодательной базой очень важна», — сообщил он.

Дзанелли добавил, что бездомные собаки не будут появляться на улицах в том случае, если жители будут в полной мере осознавать ответственность за своих питомцев. Он пояснил, что следует разрабатывать программы, направленные на воспитание ответственного отношения среди подрастающего поколения, а также работать над проектами, пропагандирующими «пристройство» животных в семьи (выставки бездомных животных, благотворительные фотовыставки и забеги в пользу бездомных животных).

«Что касается зарубежного опыта, есть интересный опыт из Турции, там любовь населения к домашним животным заметна буквально везде. Например, бездомных собак стерилизуют, выпускают на улицу, и собаки становятся любимцами того района, где они обитают. Целые офисы и организации заботятся о собаках или кошках, которые живут поблизости от них, заботятся, как о своих собственных», — сообщил он.

В свою очередь, директор международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова подтвердила, что в Москве необходимо решать проблему бездомных животных. По ее словам, безнадзорные собаки и кошки на улицах — это выброшенные хозяйские животные. «Ими занимаются исключительно волонтеры и общественные организации — спасают, лечат, стерилизуют, пристраивают в семьи или возвращают в среду обитания. Самая главная задача — убрать животных с улицы и найти им дом. Для этого надо пройти ни одну преграду. Первый вопрос, с которым сталкивается волонтер: куда забрать собаку или кошку? Приюты переполнены, передержки переполнены, да еще их надо найти. Во-первых, почти все они берут животное за деньги. Во-вторых, надо точно знать, что данная передержка хорошая, надежная. В-третьих, большинство из них берут животное после обработки от блох и глистов и привитых. А это значит, собаку надо где-то передержать после прививки. И вот он заколдованный круг, а потом, после стерилизации, лечения, если необходимо, и социализации, животному ищут семью», — уточнила Сафонова.

Эксперт пояснила, что в столице набирают популярность выставки приютских животных, на которых можно найти и забрать полюбившегося четвероногого друга себе домой. «Прежде чем отдать животное, волонтер и куратор, долго разговаривают с потенциальным хозяином. И если что-то не нравится — отказывает. Если же симпатия возникла с обеих сторон, то с потенциальным хозяином подписывают договор. Согласно ему, куратор имеет право навещать своего подопечного, запрашивать фотографии о его жизни, а хозяин — может обратиться к куратору по любому вопросу. Если содержание питомца куратора не устроит, он имеет право забрать его назад», — пояснил она.

Для того, чтобы предотвратить появление бездомных животных в городе, необходимо ввести обязательную регистрацию кошек и собак с чипированием. Такая мера позволит сразу найти владельца потерявшегося животного, который должен будет не только забрать животное, но и уплатить крупный штраф, уверена президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская. Как она сообщила корреспонденту ИА REGNUM, проблему бездомных питомцев также можно решить с помощью полного изъятия их с улицы.

«В чем разница с теми странами, где проблема с бездомными животными решена: там в государственных приютах разрешено содержать только определенный срок — максимум две недели. А у нас содержат, в основном, пожизненно. Поэтому приюты переполняются и не могут принимать новых животных. Собаки и кошки остаются на улице, размножаются и их численность восстанавливается. А в самих приютах невозможно обеспечить необходимые условия. Приют — это вообще издевательство у нас, потому что там постоянно больные и замученные животные содержатся», — прокомментировала зоозащитник.

Ильинская также сообщила, что в столичный регион является одном из немногих, где создается «видимость благополучия». «Собак и кошек просто убирают тайно, травят и замуровывают в подвалах. У нас масса звонков, что их травят под видом крыс. Получается, что это такая система «потемкинских деревень», — где невыгодно показывать, что проблема есть. Во дворах Москвы зачищают животных, но стоит поехать в пригород — там много собак бродячих», — пояснила она.

Читайте подробнее: «Зоолохотрон»: догхантеров Москвы считают частью коррупционных схем

Напомним, весной 2016 года общественный резонанс вызвала новость, что в московском районе Вешняки в приюте для бездомных животных «Эко» погибло больше 300 собак. Сотрудники полиции обнаружили в приюте 29 мертвых кошек и 12 мертвых собак.

Читайте также: Скандал в зооприютах: москвичи митингуют, депутаты разводят руками

А также: Собаки, кошки и закон: в Москве митингуют в защиту животных

Читайте по теме: В ожидании закона о защите животных: в Москве количество жалоб растет

Отметим, в рамках инициативы «Пурина в Обществе» в октябре 2016 года проведено исследование общественного мнения на тему домашних животных. Согласно итогам опроса, 90% россиян заявили, что любят животных, 44% участников опроса не остаются равнодушными к проблеме бездомных животных. При этом, каждый третий житель России пристраивал бездомных питомцев или забирал их к себе домой.