Москва, 11 ноября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Международное военное сотрудничество России, Белоруссии и Сербии должно быть продолжено, оно позволяет сплотить военнослужащих трех стран и проверить вооружение и технику в новых условиях. Об этом заявил командир российского контингента на учении «Славянское братство-2016» генерал-майор Олег Польгуев, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Сербский солдат на учении «Славянское братство»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Белоруссия генерал-майор Олег Белоконев, в свою очередь, сообщил, что третье учение «Славянское братство» с участием российских, сербских и белорусских военнослужащих пройдет в июне 2017 года в Белоруссии. Оно будет носить антитеррористический характер.

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Как сообщало ИА REGNUM, второе международное тактическое учение «Славянское братство-2016» проходит со 2 по 15 ноября под Белградом. В нем принимают участие подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии.

Напомним, первое совместные учения Сухопутных войск, ВДВ и ВКС России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2015» проходило 2−5 сентября под Новороссийском. Военнослужащие трёх государств, в частности, провели совместную спецоперацию по предотвращению беспорядков в условной стране.