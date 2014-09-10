Лондон, 11 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Специалистам из Имперского колледжа Лондона удалось создать компактное и удобное устройство для определения ВИЧ-инфекции в организме. Пациенту достаточно поместить каплю крови в специальный разъем на USB-накопителе, передает телеканал «Мир 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Устройство, в котором установлены датчики кислотности, позволяет не только выяснить, если ли у человека ВИЧ, но и вычислить количество частиц вируса в заданном объеме. Для получения результатов теста достаточно 30 минут.

Получение информации от устройства происходит путем подсоединения к компьютеру. Точность анализа составляет 95%. По мнению ученых, новый тестер позволит людям с ВИЧ-инфекцией оперативно следить за состоянием здоровья.