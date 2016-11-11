Москва, 11 ноября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 10 ноября закрылись ростом по доллару и евро. Курс доллар/рубль вырос на 2,48%, до 65,47 рубля, евро/рубль снизился на 2,16%, до 71,28 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На фоне растущих нефтяных котировок и общего ослабления доллара (в рамках коррекции) на азиатской сессии российская валюта с открытия торгов подорожала к доллару США до 63,27 рубля, к евро — до 69,07 рубля.

К вечеру ситуация на внутреннем валютном рынке изменилась кардинальным образом. Курс доллар/рубль резко вырос до уровня 65,55 рубля, евро/рубль — до 71,35 рубля. Здесь можно выделить пять факторов, которые могли оказать негативное влияние на динамику рубля.

Во-первых, ухудшилась ситуация на нефтяном рынке. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,02%, до $45,57. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном обзоре отразило увеличение производства нефти странами ОПЕК в октябре на 230 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до рекордных 33,83 млн б/с. Страны, входящие в картель, обсуждают возможность сокращения производства нефти, а сами её наращивают.

Во-вторых, негативное влияние на динамику рубля могла оказать негативная статистика из России. Банк России сообщил, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — октябре 2016 года сократилось в 3,67 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 16 млрд долларов. Профицит внешней торговли товарами сократился в результате значительного сокращения экспорта при восстановлении импорта.

В-третьих, на американской сессии глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС США планирует повысить ключевую ставку на 0,25% на декабрьском заседании. Золото подешевело на 40 долларов, до $1252,39.

В-четвертых, Дональд Трамп обещал влить в инфраструктуру большие деньги, что приведёт к росту американской экономики и инфляции, а значит, ускорится процесс повышения ставки. Заявления Булларда по повышению ставки и ожидания по росту инфляции в США вызвали бегство из американских и европейских облигаций. А они могли вызвать продажи российских облигаций, которые покупались по стратегии кэрри-трейд. Освободившиеся деньги конвертировались обратно в валюту.

В-пятых, после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США трейдеры активно продают валюты развивающихся стран. Активное падение демонстрируют мексиканский песо, турецкая лира, бразильский реал. Российская валюта не стала исключением.

Если на самом деле инвесторы испугались повышения ставок и инфляции, то волна покупок валюты кари-трейдерами способна обрушить курс рубля до нового минимума. И где этот минимум? Курс доллар/рубль с апреля находится в боковом тренде. Верхняя граница канала проходит через уровень 66,70 рубля. Это тот уровень, к которому будет стремиться доллар в ближайшие дни. В качестве промежуточного уровня можно выделить максимум 65,97 рубля от 1 сентября 2016 года. Пятница — день с высокой неопределённостью, поэтому не будет удивительно, если курс доллара скорректируется до 63,90 рубля.