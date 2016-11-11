Вашингтон, 11 ноября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США не смогла предсказать даже Baba Vanga, «слепая волшебница, которая предсказывала Брекзит, теракты 9/11 и ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в России), пишет издание The Mirror 11 ноября.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По информации издания, Ванга, болгарская предсказательница, умершая в 1996 году, которую многие называют «балканским Нострадамусом», «говорила, что последним президентом США будет Барак Обама».

"Удивительно, но Baba Vanga действительно предсказала, что 44-м президентом будет черный. Но она также предупредила, что экономический кризис будет препятствовать вступлению 45-го президента в должность, имея в виду, что Обама будет последним», — сообщает The Mirror.

«Пугающее предсказание Baba Vanga», относящееся к концу президентства Барака Обамы, по словам журналистов, звучит так:

«Люди возложат свои надежды на него, но… он обрушит страну вниз, и начнется война между северными и южными государствами (states — прим. ИА REGNUM )».

Хотя предсказание не вполне ясно, оно широко распространяется противниками Трампа в «Твиттере», причем «сторонники теории заговора» надеются, что «что-нибудь может случиться с Трампом до его инаугурации».

Как передавало ИА REGNUM, победу Трампа не предсказывала не только Ванга, но и крупнейшие поллстеры США.

Накануне дня выборов президента США, которые состоялись 8 ноября, практически все опросы общественного мнения отдавали победу кандидату от демократов Хиллари Клинтон. По данным десяти ежедневных общенациональных опросов, опубликованных в понедельник, 7 ноября, отрыв Клинтон от республиканского кандидата Дональда Трампа составлял от 1% до 6%, и только одно издание, Los Angeles Times, сообщало о незначительном преимуществе Трампа.

Впрочем, формально Дональд Трамп действительно станет президентом еще не скоро: голосование выборщиков состоится 19 декабря, официальное объявление его результатов — 6 января 2017 года. Инаугурация, то есть полноценное вступление в должность, назначена на 20 января 2017 года. Так что «предсказание Baba Vanga» еще в силе.