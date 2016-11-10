София, 11 ноября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии заключило контракт с РСК «МиГ» на поставку десяти двигателей для истребителей МиГ-29. Об этом 10 ноября сообщил министр обороны Болгарии Николай Ненчев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Krasimir Grozev МиГ-29 ВВС Болгарии

Как уточнил министр, речь идёт о четырёх новых двигателях РД-33 серии 2 и шести бывших в употреблении и отремонтированных, «со всеми необходимыми гарантиями и лицензией». Поставка первых двигателей должна состояться до конца апреля 2017 года.

Заключение контракта Николай Ненчев назвал проявлением «национально ответственной политики» правительства по поддержке истребительной авиации Болгарии в боевом состоянии. По его словам, подписанный договор даст возможность восстановить лётную годность ещё пяти истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии в течение года.

Напомним, в начале 2015 года после визита в Софию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга власти Болгарии объявили, что не будут продлевать контракт с Россией на обслуживание своих истребителей МиГ-29, срок действия контракта истёк в сентябре того же года. Ремонтировать самолёты Болгария решила на польских государственных военных авиазаводах WZL-2 и WZL-4, не имеющих лицензии на обслуживание истребителей данного типа. Отказ от услуг российской стороны в Софии обосновали высокой стоимостью ремонта.

Весной 2016 года сообщалось, что правительство Болгарии намерено принять проект покупки новых многофункциональных самолётов для ВВС. Подробностей о том, какие именно самолёты предполагается закупить, не озвучивалось.

В 2014 году правительство Болгарии в рамках утверждения концепции «Болгария в НАТО-2020» одобрило полный отказ от использования российских истребителей и вертолётов. Речь идёт о 15 самолётах МиГ-29, шести самолётах МиГ-21 и 14 бомбардировщиках Су-25. Данное решение было мотивировано необходимостью снижения военной зависимости от России.

Предполагалось, что на замену им Болгария закупит восемь новых истребителей, на что, как было заявлено, выделят 600 млн левов (более 300 млн евро). Между тем эксперты отмечали, что на такую сумму возможно приобрести лишь восемь подержанных американских истребителей F-16.