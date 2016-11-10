Вашингтон, 10 ноября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В США по ошибке поступили в продажу выпуски журнала Newsweek посвященный победе Хиллари Клинтон на президентских выборах. Об этом сегодня, 10 ноября, пишет New York Post.

Два варианта выпуска журнала Newsweek

Оказалось, что редакция Newsweek подготовила два варианта выпуска журнала, на случай победы каждого их кандидатов. Оба макета выпуска были отправлены дистрибьютеру — компании Topix Media. Руководство компании настолько было уверено в победе Клинтон, что отправило в магазины только один вариант номера.

В итоге, 9 ноября на прилавках магазинов появился номер Newsweek с фотографией Клинтон на обложке и подписью «Мадам президент». Весь тираж составил 125 тысяч экземпляров. Купить этот номер Newsweek успели только 17 человек. Тираж был быстро отозван, а читателям принесены извинения.

В социальных сетях пользователи отмечают, что данный номер мог бы принести большую прибыль Newsweek и стать коллекционным.

Прошедшие в США выборы президента стали поистине сенсационными. Все мировые СМИ в унисон твердили, что победа достанется кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тысячи соцопросов показывали, что Клинтон станет 45-м президентом США.

Но американские избиратели решили иначе — 45-м президентом США стал Дональд Трамп.