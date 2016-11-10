Москва, 10 ноября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Интересантами реализации проекта СВП «Платон» являются в равной степени владельцы и водители грузового транспорта свыше 12 тонн, владельцы грузов, население и владельцы транспортных средств менее 12 тонн, то есть, по большому счету, все автомобилисты России. Несомненно, главная выгода автомобилистов — повышение качества дорог, расходы на ремонт которых и заложены в позицию «возмещения вреда». Затраты на «возмещение вреда» превышают сумму транспортного налога, и перекладываются в стоимость конечного продукта (перевозимых грузов). Повышение стоимости происходит всего на 5%, при этом выгоды от введения СВП «Платон», пусть и трудно просчитываемы, но очевидны — это прямой учет транспортного налога в услуге по перевозке, раскрытие детальной информации о планируемых и фактических маршрутах движения транспортных средств (включая время и место их нахождения), предоставление вычета из Транспортного налога на сумму платы в СВП «Платон», улучшение дорожной инфраструктуры в 40 городах и субъектах (ремонт, реконструкция и строительство аварийных участков дорог и мостов за счет собранной платы), сокращение износа транспортных средств за счет улучшения качества дорог, повышение безопасности на дорогах за счет использования информации СВП «Платон» при расследовании происшествий и противоправных действий.

Platon.ru В офисе СВП «Платон»

Выгоды коснутся не только владельцев транспортных средств, но и владельцев грузов, которые получат более прозрачные и качественные услуги в сфере грузоперевозок, обеспеченные раскрытием детальной информации о планируемых и фактических маршрутах перевозки груза (включая время и место нахождения ТС), подтверждением благонадежности грузоперевозчиков, использующих СВП «Платон» и сокращением времени доставки и рисков утраты грузов за счет повышения качества автомобильных дорог.

И, наконец, не стоит забывать о российских автомобилистах, обладателях легковых транспортных средств, которых износ дорожного полотна, «разбитого» большегрузами, обрекает на постоянные ремонты и вынужденные простои автомобилей.

Позиция Минтранса и Росавтодора в деле «Платона» понятна: создается единая информационная платформа для обеспечения развития транспортной системы РФ (включающая актуальную информацию о грузовых транспортных средствах свыше 12 тонн, их владельцах, маршрутах движения); собранная плата в счет возмещения вреда используется для целевого финансирования в развитие дорожной инфраструктуры. Будет обеспечен автоматический контроль соблюдения правил СВП с последующей передачей информации о фактах нарушения в ГИБДД; повышен уровень межведомственного взаимодействия в части предоставления и использования информации из СВП «Платон», в том числе с ФНС России; организована процедура контроля за иностранными грузоперевозчиками (регистрация в СВП, сбор платы в счет возмещения вреда, контроль Ространснадзором соблюдения правил СВП). «Платон» позволяет регулировать транспортные потоки за счет переключения части грузов на железнодорожный и речной транспорт; и будет способствовать развитию отечественного рынка разработки программного обеспечения и специализированного оборудования СВП за счет исполнения стратегии импортозамещения при создании СВП.

«Выгодополучателем от введения СВП «Платон» станет многомиллионная армия пользователей автомобильных дорог, которые смогут рассчитывать на улучшение дорожной инфраструктуры, а следовательно — сокращение износа своих автомобилей, повышение пропускной способности автомобильных дорог, а также за счет переориентации грузов на другие виды транспорта и более рационального использования порожних транспортных средств, — считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен («Единая Россия»), — Средства от системы «Платон» направляются в регионы на неотложные меры по ремонту дорог в городах. Регионы ждут эти средства, особенно учитывая большой объем недоремонта региональной и местной сети автодорог».

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