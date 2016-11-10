Вашингтон, 10 ноября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может выйти из международного соглашения по борьбе с изменением климата, сообщает 10 ноября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

Дональд Трамп называет угрозу глобального потепления мистификацией, которую выдумали китайцы с целью подорвать обрабатывающую промышленность США. Трамп также заявил, что хочет отменить подписанное в 2015 году в Париже соглашение по климату, которое подписали почти 200 стран.

Соглашение стремится к поэтапному отказу от выброса в атмосферу парниковых газов, с постепенным отказом от использования ископаемого топлива.

По мнению Трампа, парижское соглашение приведёт к подрыву угольной и нефтяной промышленности, сократит в этом секторе экономики рабочие места. «Мы собираемся отменить парижские соглашения», — резюмировал Трамп в мае, во время своей предвыборной гонки.

Если конгресс поддержит Трампа, то не будет никаких проблем с выходом из этого соглашения, отмечают эксперты. Никаких санкций в сторону США после этого не последует.

Напомним, что соглашение по борьбе с глобальным потеплением часто подвергается критике за то, что якобы истинные его цели остаются непрозрачными. Если обращаться к словам избранного президента Дональда Трампа, то выгодополучателями здесь являются китайцы. Однако, в своё время именно американец, кандидат на должность президента США, Альберт Гор начал кампанию по продвижению этой идеи, за что даже получил нобелевскую премию мира. Соглашение предусматривает сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, что создает сложности для развивающихся экономик, которые должны сокращать своё производство, ради удовлетворения условиям соглашения.