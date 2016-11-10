Москва, 10 ноября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Рабочая группа при Министерстве строительства и ЖКХ разрабатывает законопроект о досудебном изъятии долгостроев. С такой инициативой к правительству РФ обратились власти Московской области, передает «Радио 1».

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По словам заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина, «для того, чтобы достроить проблемный объект, необходимо по три-пять лет судиться с недобросовестными застройщиками. Чтобы этого избежать и готовится новый законопроект».

Елянюшкин пояснил, что предстоит очень большая работа — придётся вносить изменения в ряд документов — в частности, в градостроительный кодекс и ряд сопутствующих законов.

Планируется, что законопроект может быть представлен в Государственную думу РФ уже в начале 2017 года для обсуждения.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным на июль 2016 года, в России насчитывается около 600 долгостроев жилых домов. Квартиры в них не получили 46 тыс. человек.

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Отметим, ранее глава комитета Госдумы по транспорту и строительству седьмого созыва Евгений Москвичев заявил, что депутаты намерены уделить особое внимание проблеме обманутых дольщиков. «Мы не забудем об обманутых дольщиках. Это наше святое — защищать. Мы должны жителям России сказать правду и где их деньги, и защитить их от этих вопросов», — сказал он.