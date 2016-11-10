Москва, 10 ноября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Включить Сбербанк России в план приватизации на 2017−2019 годы предлагает Минэкономразвития, сообщил журналистам замглавы министерства Евгений Елин.

B2B Conference Group Сбербанк

«Точно входят (в план приватизации) ВТБ и «Совкомфлот». Рассматривается и Сбербанк», — сообщил замминистра.

Со своей стороны замглавы Минфина Алексей Моисеев уточнил, что приватизация акций банка без потери контроля государства возможна. «Сбербанк не совсем относится к приватизации, но, строго говоря, у нас есть возможность приватизировать небольшую часть Сбербанка. Без снижения доли голосующих акций правительства до ниже чем 51%», — сказал Моисеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы МЭР Евгений Елин отмечал, что доходы от приватизации в 2017 году составят 138 млрд рублей, на 2018 и 2019 годы МЭР заложило в бюджет доходы от приватизации на уровне 13,6 млрд рублей и 13,89 млрд рублей соответственно.

Ранее, в январе, на встрече с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая выступала против приватизации Сбербанка, президент РФ Владимир Путин заявлял, что рассматриваться этот вопрос в среднесрочной перспективе не будет.