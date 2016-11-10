Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум.

Фасад мэрии Ростова-на-Дону решено укрепить. Чтобы здание еще долго оставалось одной из главных достопримечательностей донской столицы, из городского бюджета выделено свыше 15,5 млн рублей. Конкурс с ограниченным участием объявлен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Здание мэрии

Заказчиком выступает МКУ «Городское хозяйственное управление Ростова-на-Дону». План работ уже разработан. Проект предусматривает армирование грунтов основания фундаментов наружных стен здания с помощью устройства микросвай. Также из документа следует, что фасады здания имеют многочисленные трещины шириной раскрытия до 50 миллиметров.

Напомним, что фасады здания городской думы, построенное по проекту архитектора Александра Померанцева в 1899 году, в этом году уже отреставрировали. На эти цели было выделено более 130 млн рублей. Помимо этого около 20 млн рублей отдельно пошло на ремонт кровли объекта культурного наследия.