Минск, 10 ноября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Белорусские НПЗ могут занять переработкой нефти, поставляемой украинскими компаниями по давальческим схемам. Об этом 10 ноября в Минске на заседании межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества заявил зампред Кабинета министров Украины — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

ArtseBie Нефть

«Есть возможность поставок нефти как давальческого сырья для переработки», — заявил Зубко.

В пресс-службе Совмина Белоруссии отметили, что в январе-сентябре поставки нефтепродуктов из Белоруссии на Украину выросли на 3,5% к уровню аналогичного периода прошлого года и в стоимостном выражении составили $1,3 млрд. Из каких стран украинские компании намерены импортировать нефть для переработки на белорусских НПЗ, и когда могут начаться такие поставки, не уточняется.

Зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко в свою очередь отметил возможность увеличить товарооборот с Украиной до $8 млрд — то есть достичь уровня 2012 года. По его словам, в январе-сентябре рост белорусско-украинского товарооборота составил 10% ($2,8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM доля импортируемых из Белоруссии нефтепродуктов на внутреннем рынке Украины оценивается как весьма высокая. В 2015 году Украина импортировала из 10 стран 6,8 млн тонн нефтепродуктов (91% от внутреннего потребления, в денежном выражении — около $4 млрд), часть из них пришлась на поставки из Белоруссии (на сумму более $1,7 млрд), в чём заслуга белорусского спецэкспортера БНК («Белорусская нефтяная компания»). В начале года поставки белорусского топлива на Украину выросли почти наполовину на фоне снижения цен на бензины и дизтопливо.

Напомним, 7 октября Александр Лукашенко заявил о переговорах с Ираном в нефтяной сфере, отметив возможность переработки иранской нефти в Белоруссии. Также в октябре одесский порт разгрузил танкер с нефтью из Азербайджана, которая в конце месяца железнодорожным транспортом была доставлена в Мозырь для переработки на местном НПЗ. До этого, в 2010—2011 годах через одесский порт осуществлялась перевалка азербайджанской и венесуэльской нефти в Белоруссию.