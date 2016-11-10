Москва, 10 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Отток капитала в 2016 году ожидается крайне низким, это связано с продажей иностранных активов со стороны банковского сектора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил глава департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Кирилл Тремасов на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

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«Отток капитала крайне низок, во многом это связно с тем, что российский спрос на иностранные активы компенсируется продажей иностранных активов, прежде всего, со стороны банковского сектора, и эти два потока друг друга балансируют. Поэтому по текущему году мы ожидаем по оттоку капитала в районе 18 млрд долларов, в 2017 году 20 млрд долларов, и 2018−2019 годах — по 25 млрд долларов ежегодно», — рассказал он.

Спрос и предложение валюты будет на рынке относительно стабильным, и это предопределяет стабильность курса рубля, добавил Тремасов. «Хотя мы и предполагаем его снижение, но это снижение скорее связано с разницей инфляции в России и в США. Мы закладываем в расчеты курс на 2017 год — 67,5 рублей за доллар, он примерно соответствует среднегодовому курсу текущего года, 68,7 рулей за доллар — на 2018 год, на 2019 год — 71,1 рублей за доллар», — напомнил глава департамента.