Санкт-Петербург, 10 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга пока не нашли общий язык с будущим хозяином стадиона на Крестовском острове — футбольным клубом «Зенит» — относительно объема средств, которые будут выделены клубу на проведение пусконаладочных работ на стадионе. Об этом ИА REGNUM сообщил 10 ноября информированный источник. Кроме того, создание кабельной и информационной инфраструктуры «Зенит-Арены» пока далеко от завершения.

Gov.spb.ru Чаша стадиона на Крестовском острове

«Идет борьба за те средства, которые город должен выделить клубу на пусконаладку. «Зенит» подсчитал, что ему на эти цели необходимо около 5 млрд рублей, а вице-губернатор Игорь Албин (возглавляет городской штаб по достройке стадиона, — прим.ред.) обещал лишь чуть больше миллиарда», — рассказал источник.

Речь идет о средствах из городского бюджета, которыми в настоящее время распоряжается генподрядчик на стадионе — ОАО «Метрострой». После завершения общестроительных работ, как предполагается, ФК «Зенит» будет вести пусконаладочные работы на стадионе, используя остаток средств, не истраченных на строительство.

Как известно, строительные работы на стадионе должны быть завершены в конце декабря 2016 года. На январь 2017 года намечена передача стадиона эксплуатирующей организации — ФК «Зенит». В первом квартале следующего года продолжится приспособление стадиона под функциональное использование в соответствии с требованиями FIFA. Первые матчи со зрителями, как ожидается, пройдут на Крестовском острове в апреле 2017 года.

Напомним, во время посещения стадиона вице-премьером по спорту Виталием Мутко 3 ноября вице-губернатор Игорь Албин признавал, что замечания по стадиону есть не только по линии FIFA, но и от футбольного клуба «Зенит», Госстройнадзора и Ростехнадзора. Однако они будут устранены, заверяют в Смольном.

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Тем временем, по словам источника ИА REGNUM, на стадионе все еще остается не выполненным большой объем работ по прокладке различных кабелей — оптоволоконных, электрических, телевизионных и других. В частности, по состоянию на 9 ноября, на двух высотных отметках стадиона (0 метров и 6 метров) проложено не более 20% необходимых кабельных линий. Это может серьезно затормозить готовность арены к приему матчей и зрителей, ведь даже при наличии финансирования и специалистов сама прокладка кабелей на таком масштабном объекте требует много времени.

«Сотни километров кабеля быстро протащить не получится, — отметил собеседник агентства. — Например, компания «ОКНО-ТВ», которая должна исполнять контракт по мультимедийному обеспечению стадиона, к работам еще не приступала».

Между тем, как отмечает источник, именно готовность телевизионной и мультимедийной инфраструктуры, наряду с выкатным полем, вызывает наибольшее беспокойство у представителей FIFA, ведь продажа прав на телетрансляцию — главный источник дохода организаторов чемпионата мира по футболу.

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Как сообщили в Смольном, 11 ноября на стадионе прошло совещание по вопросам проверки проектной документации и текущей готовности технологической инфраструктуры стадиона в части требований FIFA по информационным технологиям и связи (ИКТ-инфраструктуры).

«Представители Минсвязи России осмотрели объекты ИКТ-инфраструктуры на стадионе. По итогам визита было отмечено, что нерешаемых задач по линии ведомства на стадионе нет», — отметили сегодня в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Как сообщали ранее в городской администрации, общая строительная готовность стадиона превышает 90%, а по ряду работ приближается к 100%. Идут работы по монтажу и пусконаладке инженерных систем, лифтового оборудования, отделочные работы. В ноябре-декабре предстоит смонтировать и произвести пусконаладку инженерного центра стадиона, из которого будет осуществляться централизованное управление всеми системами по обслуживанию объекта, включая крышу и поле.

Напомним, громкий скандал разгорелся вокруг стадиона после визита на арену комиссии FIFA в последний день октября. Инспекторы Международной федерации футбола пришли к выводу, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, а значит, намеченные на 2017−2018 годы матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу на этом поле проводиться не могут.

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Прибывший на стадион 3 ноября вице-премьер Виталий Мутко признал, что «выявлены определенные недоработки, которые были при проектировании и строительстве допущены», но «они будут устранены».

Говоря о выявленной вибрации поля, Мутко заявил: «Просто речь идет о том, что это поле на нестабильной основе закатывается в стадион, и естественно, там требуются определенные усиления».

«План мероприятий по ликвидации вибрации на поле, согласованный с ФИФА, у нас существует. Задача — его реализовать, а эксперты высокого уровня, в том числе Минспорта, ФИФА и строительные эксперты, нам помогут эффективно реализовать эти мероприятия», — добавил Игорь Албин.

Общая сметная стоимость строительства стадиона за 10 лет составляет 37 млрд 482 млн 620 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). В эту сумму не входит благоустройство и приспособление к нуждам стадиона прилегающей территории Крестовского острова.