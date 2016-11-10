Бишкек, 10 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — октябре 2016 года достиг 359,9 млрд сомов (более 334,29 млрд рублей), а реальный рост экономики составил 2,7%. Об этом заявила заведующая отделом сводных работ и распространения статистической информации Национального статистического комитета республики Чинара Турдубаева сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции.

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При этом без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского золоторудного месторождения «Кумтор» рост ВВП в указанный период составил 3,3%, а его номинальный объем превысил 326,12 млрд сомов (около 302,92 млрд рублей).

Чиновница отметила, что положительно на экономических показателях сказалось увеличение производства в сельском хозяйстве, а также строительной сфере и сфере услуг.

«Объем промышленной продукции за 10 месяцев 2016 года составил более 155 млрд сомов (свыше 143,97 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 0,6%. Снижение обусловлено сокращением объемов выпуска текстильной продукции на 21,7%, производства одежды на 14,4%, строительных материалов, драгоценных металлов, также снижением производства электроэнергии и ее распределением», — пояснила она.

По словам Чинары Турдубаевой, в январе — сентябре 2016 года внешнеторговый оборот Киргизии сократился на 6,3% и составил $3,8 млрд. При этом экспортные поставки упали на 9%, а объем импорта снизился на 5,3%.

«Сокращение экспортных поставок обусловлено уменьшением поставок табака, пластмассовых изделий, одежды и одежных принадлежностей и золота. В то же время наблюдается рост экспорта изделий из черного металла, овощей и фруктов. Снижение импортных поступлений обусловлено сокращением ввоза мясной продукции, транспортных средств и фармацевтической продукции. В то же время возросли объемы поступлений обуви, одежды и древесины», — констатировала представитель Нацстаткома.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2015 года рост экономики Киргизии составил лишь 3,5%, а объем ВВП сложился на уровне 423,6 млрд сомов (393,46 млрд рублей по текущему курсу). При этом внешнеторговый оборот республики в указанный период снизился по сравнению с 2014 годом на 23,7% (падение экспорта составило 10,7%, а импорта — 27,4%).

Отметим, что, согласно прогнозам аналитиков Международного валютного фонда, рост валового внутреннего продукта Киргизии в 2016 году должен составить не более 2,2%, а в 2017 году — не превысить 2,3%.