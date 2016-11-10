Магас, 10 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Ингушетия заключили ряд соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической сфере. Так, в ближайшее время на прилавки торговых предприятий ближневосточного королевства поступят яблоки и мед из северокавказской республики, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе главы региона.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

Первоначально в Эр-Рияд будут поставлены до 30 тысяч тонн яблок, выращенных в ООО «Сад-Гигант Ингушетия». В перспективе объем поставок вырастет до 100 тысяч тонн. Речь идет о масштабном инвестпроекте ООО «Сад-Гигант Ингушетия».

Есть договоренность о поставке еще одного вкусного продукта, ставшего брендом Ингушетии — меда. Промышленная палата предпринимателей Саудовской Аравии намерена закупить около семи тонн. В дальнейших планах поставки меда вырастут до 200 тонн.

Есть планы также на поставку мяса. Для начала один из ингушских предпринимателей готов поставлять в Эр-Рияд более 10 тысяч тонн мяса в год.

Как отмечают в правительстве региона, сельхозпроизводители Ингушетии рассчитывают наладить долгосрочные поставки сельхозпродукции в Саудовскую Аравию.

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Напомним, в ходе недавнего официального визита главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Саудовскую Аравию обсуждались перспективы взаимодействия сторон в сфере инвестиций, торговли и религиозной сфере. По возвращении с Ближнего Востока ингушский лидер встретился с предпринимателями республики, которые заинтересовались перспективой сотрудничества с бизнесменами королевства. Инвестиционный портфель для потенциальных партнеров Евкуров распорядился сформировать уже к 20 ноября.

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