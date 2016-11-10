Москва, 10 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В России мужчина выиграл 1,5 млн рублей, поставив 1 млн при коэффициенте 2,5 на победу кандидата-республиканца Дональда Трампа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на букмекерскую контору «Лига ставок».

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По данным букмекеров, расчет ставок будет произведен после голосования выборщиков 19 декабря. Несмотря на то, что в США это формальность, есть теоретическая возможность, что они могут проголосовать против Трампа — как в 2000 году, когда победу одержал Джордж Буш — младший.

На победу Трампа в России, несмотря на прогнозы аналитиков и соцопросы, поставили 60% игроков. По словам генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максима Афанасьева, если Трамп официально станет президентом США, убытки компании составят несколько миллионов рублей.