Москва, 10 ноября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. После шока от результатов выборов президента США на рынки возвращается оптимизм. Первое выступление будущего президента успокоило рынки, и потери фондовых индексов были восстановлены, говорит аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Сырьевые активы от победы Трампа получили импульс к росту, указывает эксперт. «Алюминий, медь и серебро ускорили движение вверх: рынок вспомнил предвыборные заявления победителя относительно внешней политики по отношению Китая, и о его позиции относительно деятельности ФРС в целом», — отмечает Антонов.

Котировки нефть протестировали зону 45 долларов за баррель и набирают ход в зону 47−48 долларов за баррель, пояснил эксперт. «Реакция на данные о запасах была противоречива, несмотря на это, движение цен на нефти вверх пока видится более реалистичным», — полагает эксперт.

Пара доллар/рубль на фоне восстановления нефти не может закрепиться выше отметки 64 рубля за доллар, считает Антонов. Сигналы к покупкам пока сохраняются, но снижение в зону 63,6−63,4 рублей за доллар будет служить показателем остановки сценария роста курса доллара, подчеркивает аналитик.

Индекс доллара на фоне резкого падения шансов на повышение ставки в декабре будет консолидироваться до подтверждения информации от ФРС относительно такого повышения, прогнозирует Антонов. «Рынок, похоже, опять поверил в ближайшее повышение ставки», — резюмирует он.