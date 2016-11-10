Симферополь, 10 ноября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» доступен для посетителей бесплатно, но за гостями внимательно наблюдают. Музей под открытым небом уже обновил систему видеонаблюдения и продолжит обновлять охранные системы в 2017 году. Об этом 9 ноября на пресс-конференции в Симферополе сообщила директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о возможности повторения на территории музея-заповедника истории, наподобие произошедшего в 2011 году секс-скадала, получившего в СМИ название «античное порно».

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия. 1635

Напомним, в 2010—2011 годах супружеская пара из Севастополя сняла на видео свои эротические приключения на территории музея-заповедника прямо в руинах античного города. Фильм «про это» попал на западные сайты в интернете, а позже дошел и до родного города. Особенно это возмутило прихожан Владимирского собора: для православного мира Херсонес — это колыбель православия, где крестили в 988 году князя Владимира Великого.

После разгоревшегося скандала украинская прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии. А администрация музея-заповедника пообещала установить системы видеонаблюдения на территории древнего города.

«Мы планируем установить на всей территории городища видеокамеры, с выводом на мониторы для охраны, чтобы наша охрана имела возможность мобильно отреагировать на любые нарушения», — пообещал в 2011 году директор Национального заповедника «Херсонес Таврический» Леонид Жунько.

По факту же полномасштабные работы по обновлению охранных систем прошли в 2016 году и запланированы на следующий год.

«Видеонаблюдение в Херсонесе-Таврическом существует, — заверила директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова. — Я вам по совершенно определённой причине не буду называть число дополнительно установленных камер, но поверьте, оно солидное. Сейчас закупается специальное серверное оборудование, которое позволит количество этих камер увеличить, и увеличить значительно».

В администрации музея-заповедника сейчас больше обеспокоены охраной прилегающих к городищу территорий. Всего на Гераклейском полуострове (современный Севастополь) «Херсонес Таврический» владеет 418 гектарами земли — это и крепость Каламита в Инкермане, и Чембало в Балаклаве. В охранную зону ЮНЭСКО вошло не только городище Херсонеса, но и его хора — то есть сельскохозяйственная округа древнегреческого полиса. Участков хоры у Херсонеса — 30.

«Вы представляете, какой штат сотрудников надо содержать и каких денег будет стоить круглосуточная охрана вот этих разбросанных по всему Гераклейскому полуострову участков? — задаёт риторический вопрос Светлана Мельникова. — На всех участках «Херсонеса Таврического» будут установлены антивандальные столбики с информацией, что это территория относится к землям Херсонеса. В этом году музей-заповедник купит по тендеру два джипа, на них сотрудники музея смогут объезжать территории хоры по специальному графику и мониторить состояние объектов».

Ранее на участках хоры сотрудники музея уже пытались ставить металлические и деревянные таблички для предупреждения случайных гостей, что этот конкретный участок — охранная зона Херсонеса. Но таблички «не прижились».

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