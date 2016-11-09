Москва, 9 ноября, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Трамп отнюдь не фрик, он человек с очень выстроенной системой ценностей, заявил 9 ноября в эфире программы «Время покажет» политолог, публицист и телеведущий Михаил Леонтьев. Он подчеркнул, что это первый президент США после Рональда Рейгана, у которого есть абсолютно четкая система ценностей.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Это система очень тяжело реализуемая, абсолютно противоречащая всем тенденциям последних десятилетий, но эта система ценностей консервативного изоляционизма», — убежден политолог.

Анализируя феномен состоявшихся выборов, публицист обратил внимание на такую инновацию Трампа, как апелляция к молчаливому большинству. Ведь все остальные пытались завоевать симпатии элит. А это большинство не считывается социологией, поскольку оно настолько негативно относится к официозу, что не считает нужным утруждать себя участием в соцопросах.

В попытке объяснить произошедшее в США Михаил Леонтьев обратился к примеру позднего СССР. По его мнению, несмотря на разность моделей общественного устройства, у тогдашнего СССР и сегодняшней Америки очень похожая траектория, и победа Клинтон — это все равно что победа Черненко. Победи кандидат от демократов, это бы значило, что система не способна отвечать на вызовы, что могло бы стать концом для всего политического устройства США.

«Но все-таки политическая система США удивительным образом, но сработала», — отметил публицист.

В заключение публицист поделился своими сомнениями по поводу спокойного президентства Трампа. Отметив, что проследить дальнейшую судьбу победителя сложно, Леонтьев напомнил, что возможности президента США ограничены, его публичная роль резко контрастирует с теми возможностями, которые предоставляются законодательством страны. Он подчеркнул, что Трампа сейчас будут не только встраивать в систему, но и «мочить».

"Мне люди, имеющие отношение к истеблишменту, говорили: «Ну что, ну победит, ну полтора года ‑ и импичмент. Главное, чтобы был хороший вице-президент». И это очень вероятно», — заключил политолог.

Напомним, что на состоявшихся в США 58-х президентских выборах одержал победу Дональд Трамп, получивший, по предварительным данным, 289 голосов выборщиков, в то время как его соперница Хиллари Клинтон набрала 218 голосов выборщиков.