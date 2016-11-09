Минск, 9 ноября, 2016, 21:35 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Белоруссии

Переговоры председателя правительства Белоруссии Андрея Кобякова с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым состоялись 9 ноября, сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Обсуждены вопросы реализации проекта строительства Белорусской АЭС», — сказано в кратком официальном сообщении.

В свою очередь российская госкорпорация проинформировала о состоявшейся рабочей поездке Лихачева на стройку БелАЭС. Его сопровождали белорусские чиновники — зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко, министр энергетики Владимир Потупчик, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк и министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Российскую сторону представляли первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин и руководитель Группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

«Сооружение энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС ведется одновременно, и идет высокими темпами», — констатировал в «Росатоме». Там также отметили, что на энергоблоках обеспечена строительная готовность для выполнения тепломонтажных и электромонтажных работ.

Руководитель Группы компаний ASE, выступающей генподрядчиком возведения станции, отметил, что высокий темп строительства обеспечивается благодаря применению новых технологий и управленческих инструментов. В строительно-монтажных работах задействовано около 5 тысяч человек, при этом белорусские организации выполняют порядка 70% работ и 30% — российские.

Глава «Росатома» отметил высокую культуру организации строительства и хорошо налаженное взаимодействие российских и белорусских строительных организаций.

«Совместная работа российских и белорусских специалистов на сооружении АЭС способствует расширению российско-белорусского экономического сотрудничества. Это, несомненно, пойдет на пользу нашим народам, поскольку атомная энергетика создает условия для развития науки и техники, внедрения высоких технологий и подготовки высокопрофессиональных специалистов. Беларусь получит сданную «под ключ» мощную станцию, которая обеспечена максимально высоким уровнем безопасности и полностью соответствует всем «постфукусимским» требованиям МАГАТЭ. Особо важно, что это референтный проект. В октябре инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС-2 ВВЭР-1200 был выведен на 100% мощность и сейчас готовится к сдаче в промышленную эксплуатацию. Это первый в мире блок поколения «3+», проект с аналогичной реакторной установкой мы реализуем в Республике Беларусь», — подчеркнул Лихачев.

Напомним, «Росатом» успешно строит АЭС в Островецком районе Белоруссии на средства $10-миллиардного кредита правительства РФ. Первый реактор будет запущен в 2018 году.

Проект БелАЭС предусматривает строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт. Для строительства первой белорусской АЭС был выбран проект АЭС ВВЭР-1200, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС был подписан 18 июля 2012 года в Минске в ходе встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с председателем Совмина РБ (в то время) Михаилом Мясниковичем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Минске председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с зампредом правительства Польши — министром развития и финансов Матеушем Моравецким заявил: «Белоруссия планирует в 2018 году ввести первый энергоблок атомной электростанции в Островце. Думаю, мы могли бы очень хорошо сотрудничать в вопросах поставки электроэнергии из Белоруссии в Европейский союз, и польская сторона могла бы воспользоваться этой электроэнергией или транзитировать ее дальше в Европейский союз».

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