Минск, 9 ноября, 2016, 20:59 — ИА Регнум.



Academic.ru Доллары

Общий оборот валютного рынка Белоруссии за январь-октябрь текущего года составил $59,997 млрд, из которых $42,964 млрд пришлось на внебиржевой валютный рынок, $9,237 млрд — рынок наличных валют и только $7,795 млрд — ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Об этом 9 ноября проинформировал Нацбанк Белоруссии.

Покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынке субъектами хозяйствования — резидентами Белоруссии составила $13,124 млрд, а продажа составила 13,116 млрд. Нерезиденты приобрели $160,6 млн и продали 535,6 млн.

Физическими лицами приобретено $4,726 млрд и продано $6,362 млрд — то есть население выступило чистым продавцом иностранной валюты, продав на 1,636 млрд больше, чем купив. При этом продажа населением наличной валюты составила $5,653 млрд, а покупка составила 3,584 млрд. Безналичной валюты физлица продали $709,426 млн и приобрели 1,141 млрд, что указывает на ранее зафиксированную тенденцию перетока части депозитов из белорусских рублей в инвалютные (прежде всего, долларовые), а также непреходящую моду на наличные.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-сентябрь Белоруссия сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг до $43,4295 млрд, что на 11,5% меньше показателя за аналогичный период 2015 года. При этом экспорт товаров и услуг упал на 12,5% до 21,91 млрд, импорт — на 10,4% до 21 519,5 млрд. В частности, экспорт товаров (в ценах ФОБ) составил $16,9236 млрд (-15,8%). В итоге валютная выручка республики сократились на $3,5 млрд (-14%).

Также напомним, правительство Белоруссии оценивает в 5,4% «избыточную численность работников» на предприятиях всех форм собственности. При этом зарегистрированная безработица на 1 октября оценена в 0,9% от общей численности экономически активного населения. Кризис в Белоруссии длится третий год и сопровождается сокращениями работников и ростом скрытой безработицы, банкротством предприятий — в том числе крупных государственных и градообразующих, а также сокращением реальных доходов населения.

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