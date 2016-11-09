Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Проигравшая выборы кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, наконец-то, обратилась к своим сторонникам. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщают американские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это первое публичное выступление Клинтон после объявления результатов выборов. Зал встречал Клинтон овацией и жалобными воплями. Проигравшая кандидат долго благодарила своих сторонников.

Клинтон заявила, что накануне позвонила республиканскому кандидату Дональду Трампу и поздравила его с победой. Она отметила, что кампания была крайне интересной и сильной, но победить на выборах не удалось. Также Клинтон назвала своих сторонников — «лучшей частью Америки».

Она подчеркнула, что боль поражения останется с ней и её сторонниками надолго. Тем не менее Клинтон призвала сторонников принять результаты выборов и нового президента США — Дональда Трампа.

Далее она говорила довольно банальные вещи, в том ключе, что Америка должна жить дальше, граждане должны укреплять страну и так далее.

Она отдельно поблагодарила своего партнера — кандидата в вице-президенты от демократов Тима Кейна. Она выразила надежду, что он возглавит демократов в Конгрессе и будет в руководстве Демократической партии.

Клинтон ещё раз поблагодарила всех участников кампании и своих родственников.

Выглядела Клинтон разочаровано, но держалась достойно. Хиллари уже 69 лет, и это поражение на президентских выборах скорее всего означает конец её карьеры публичного политика.