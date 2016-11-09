Москва, 9 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. «Дональд Трамп — политик, известный своей непредсказуемостью, и неизвестно, станет ли он в действительности проводить политику, направленную на укрепление контактов с Россией», — заявил корреспонденту ИА REGNUM член «Единой России», руководитель проекта «Народный адвокат» по ЮВАО города Москвы, адвокат Илья Рейзер, комментируя итоги президентских выборов в США, в которых победил Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Для Трампа, как и любого из американских президентов, национальные интересы, а также интересы приведших его к власти финансово-промышленных групп, в конечном итоге, окажутся определяющими», — считает он.

Рейзер отметил, что в бытность кандидатом в президенты США Трамп неоднократно заявлял о том, что постарается нормализовать отношения с Россией и выстроить стратегию, нацеленную на мир и сотрудничество между двумя великими державами. В отличие от Хиллари Клинтон, с самого начала своей президентской кампании выступавшей под жесткими антироссийскими лозунгами, Дональд Трамп, не забывая декларировать защиту национальных интересов США, много говорил о необходимости улучшения отношений с Россией.

«От президентства Дональда Трампа, в то же время, не следует ожидать кардинального «пророссийского» поворота американской политики. В любом случае, вне зависимости от своих личных предпочтений, Трамп будет вынужден прислушиваться к мнению американских политических и финансовых элит. Прежде всего, это относится к американскому военно-промышленному комплексу, ведущие актеры которого настроены, как известно, антироссийски, так как Россия является серьезным конкурентом США на международном рынке поставки вооружений. Кроме того, не стоит забывать и о заинтересованности США в дальнейшей активизации своего присутствия в Восточной Европе (в частности, на Украине) и на Ближнем Востоке. Вряд ли Трамп кардинально изменит американскую политику, которая в настоящее время основана на жестком противостоянии с Россией», — заявил эксперт.

Кроме того, Рейзер добавил, что не следует забывать о такой процедуре, предусмотренной законодательством, как импичмент президенту. «Таким образом, в любом случае Трамп будет вынужден прислушиваться и к мнению Конгресса, и к позиции американских финансовых кругов, военно-промышленных корпораций», — резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Путин также выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния.

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Также итоги выборов в США прокомментировал в своем twitter мэр Москвы Сергей Собянин: «Надеюсь, предвыборные обещания Дональда Трампа, в том числе относительно налаживания отношений с Россией, не окажутся пустым звуком», — написал градоначальник.

Кроме того, комментируя победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, глава Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что об изменениях геополитической конъюнктуры говорить рано. «Однако с уверенностью можно сказать, что он, как новый президент США, по итогам перевыборов 8 ноября получит вполне лояльный Конгресс — республиканцы сумели сохранить большинство мест как в Сенате, так и в Палате представителей Конгресса США», — считает глава столичного парламента.