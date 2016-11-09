Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Легковой автомобиль попал в зону прорыва тепломагистрали в Кировском районе Санкт-Петербурга. За рулем машины находилась женщина — она успела выбраться и не пострадала. Об этом сегодня, 9 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу.

Https://vk.com/spb_today Автомобиль провалился в промоину. Скриншот группы «ДТП и ЧП»

Днём на пересечении Кронштадтской улицы и Дороги на Турухтанные острова прорвало трубу диаметром 1000 мм. В результате на месте образовалась промоина площадью 4 квадратных метра, в которую угодил автомобиль KIA Rio, за рулем которого находилась женщина.

Автомобиль из ловушки извлекут после того, как специалисты аварийных бригад локализуют вытекание. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о технологическом нарушении поступило в 17:25. В зоне отключения находится 11 зданий.

«Температура воды в месте прорыва составляет 83 градуса. В данный момент идет локализация. С момента локализации бригады приступят к ремонтным работам. По данному диаметру трубопровода (на ремонт) дается 24 часа. Горячее водоснабжение в домах есть, а отопление — на пониженных параметрах (обеспечена возможность замены теплоносителя в системе отопления)», — пояснили в пресс-службе «Теплосети».

Там также подтвердили, что в зону аварии попал автомобиль. Ответственность компании перед третьими лицами застрахована, поэтому реальный ущерб будет возмещен, добавили теплоэнергетики.

Отметим, что коммунальная авария усугубила и без того сложную дорожную обстановку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД, в настоящее время движение трамваев по Кронштадтской перекрыто в обе стороны, автомобильное — от проспекта Маршала Жукова до дороги на Турухтанные острова.

Уровень пробок в Петербурге на этот час сервис «Яндекс.Пробки» оценивает в 7 баллов.