Вашингтон, 10 ноября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может снять санкции с российского нефтегазового сектора ради поддержки американских компаний. Такое мнение озвучил сегодня, 10 ноября, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) и преподаватель финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Эксперт напомнил, что кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа изначально называли человеком, который поддерживает нефтегазовые компании. Поэтому здесь стоит особо обратить внимание на два аспекта. Первый касается нефтегазового сектора сугубо США, того, как его будет поддерживать Трамп, второй — работы американских нефтегазовых компаний с Россией.

Относительно первого аспекта Юшков сказа: «Тут, я думаю, он (Трамп — прим.ред.) будет, действительно, оказывать им помощь, прежде всего, освобождая от дополнительных выплат в виде экологических всевозможных мероприятий, то есть будут послабления контроля со стороны экологических ведомств и так далее. В этом плане он, может быть, сыграет на руку сланцевым компаниям, где экологические издержки довольно высоки».

Также новый президент может, например, освободить сланцевые компании от всевозможных экологических штрафов и обязанностей очищать воду. Это может помочь экономике, понизить себестоимость проектов, значит, рентабельность сланцевых нефтегазовых компаний повысится. То есть может произойти так, что они будут еще больше добывать углеводородов. Для России это не очень хорошо, потому что этот же газ США начнут экспортировать, отметил эксперт. В то же время радикально себестоимость сланцевых проектов все равно уже не уменьшить, потому что дальше начинаются затраты на технические, а не на экологические издержки.

«Второй аспект — это отношения с Россией. Вполне вероятно, что Трамп может пойти навстречу энергетическим компаниям, тому же самому Exxon Mobil и снять санкции против нефтегазового сектора российского. Что это будет означать? Exxon Mobil получит возможность работать на шельфовых проектах российских и в трудноизвлекаемых. Но из-за низкой цены на нефть, я думаю, они работать не будут, по крайней мере пока, потому что это нерентабельно», — говорил ведущий аналитик ФНЭБ.

В то же время, что американские компании могут вернуться, во-первых, к разработке технологий для ведения работ по добыче углеводородов на шельфе. Более того, между американской Exxon Mobil и «Роснефтью» уже была договоренность о том, чтобы построить научный центр. Во-вторых, американцы могут вернуться к рассмотрению подготовительных работ, например, на Карском море. Но добывать при нынешних низких ценах на нефть они там, конечно, не будут, считает эксперт.

Он также обратил внимание на другой еще более перспективный проект: разработка Баженовской свиты в Западной Сибири. Относительно этого проекта существует еще больше перспектив, чем у проектов на шельфе, потому что себестоимость этой нефти может позволить вести добычу и при $40−50 за баррель. Однако в этом случае необходимо разработать соответствующую технологию, так как пока ее нет. Игорь Юшков отмечает, что «Роснефть», Exxon Mobil, ВР, «Лукойл», «Газпром нефть», Shell, которые создавали совместные энергетические предприятия, предполагали, что они вместе на базе имеющихся технологий смогут создать новую, которая позволит добывать на Баженовской свите. По отдельности ее ни у кого нет.

«Вполне возможно, что Трамп, действительно, пойдет на то, чтобы по крайней мере ослабить давление на нефтегазовую отрасль российскую для того, чтобы туда американцы вошли. То есть он захочет поддерживать именно американские компании, а не то, что ему Россия так сильно нравится. Я бы поостерегся от эйфории, что Трамп придет и нам все отдаст. Он-то думает, что сейчас приедет к Путину, и Путин ему все даст, потому что он такой крутой парень. Я думаю, здесь не стоит этого ожидать. Он просто не осознает, что Путин думает о российских интересах и не собирается давать все, потому что Трамп хороший парень. Но вот, чтобы поддержать американские компании, прежде всего, Exxon Mobil вполне может», — заключил аналитик.

Напомним, что сегодня на фоне новостей о лидерстве республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США обвалились мировые цены на нефть. Стоимость нефти эталонной марки Brent упала ниже $45 за баррель впервые с 11 августа 206 года. Рубль на открытии торгов на Московской бирже умеренно снизился к доллару и резко обвалился к евро. Американский доллар, напротив, вырос на 34 копейки, превысив 64 рубля, евро взлетел на 1,56 рубля, вплотную приблизившись к 72 рублям.

Также курс мексиканского песо рухнул более чем на 13% до рекордно низких 20,7 песо за доллар. Это стало самым значительным падением мексиканской валюты с 1994—1995 годов. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп выступил против иммиграции и обещавшего построить стену на границе с Мексикой.

По мнению Игоря Юшкова, это временное явление, попытка трейдеров перестраховаться: «Они просто обезопасили себя, я думаю. Сейчас они будут входить обратно в бумаги, потому что не только нефть упала, упал весь рынок. Сейчас они обратно будут заходить, так что я не думаю, что будет какой-то сильный откат вниз».