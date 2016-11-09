Нижний Новгород, 9 ноября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Нижегородская область может лишиться около 2,5 млрд рублей в случае, если Государственной думой будет принят пакет изменений в федеральный закон о перераспределении налога на прибыль. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», об этом заявил заместитель министра финансов Нижегородской области Людмила Старостина.

Publicdomainpictures.net Нехватка денег

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня Госдума РФ уже приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает зачисление в период 2017—2020 гг. в федеральный бюджет 1% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет субъекта РФ.

Если сейчас 18% налога на прибыль зачисляется в бюджеты регионов, а 2% — в федеральный бюджет, то на 2017−2020 годы предлагается утвердить порядок, согласно которому 17% зачисляется в бюджеты регионов, 3% — в федеральный бюджет.

По расчетам Минфина, дополнительный 1% налога даст федеральному бюджету дополнительно 121 млрд рублей.

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По словам Старостиной, в случае принятия этого законопроекта потери бюджета Нижегородской области на 2017 год в этом случае составят 2,3−2,5 млрд рублей.

В результате профицитный бюджет Нижегородской области перестанет быть таковым.

В областном правительстве и в депутатском корпусе пока уповают на то, что законопроект все же не будет принят.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Нижегородской области в 2017 году должны составить 125,2 млрд рублей, расходы — 123,3 млрд рублей. Профицит областного бюджета спланирован на уровне 1,9 млрд рублей.

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Ряд депутатов областного Законодательного собрания уже заявляли, что планируемый профицит нужно считать техническим.

Профицитный бюджет является одним из важнейших требований, выполнение которых позволяет региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство надеется заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.