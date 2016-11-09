Москва, 9 ноября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Если после победы Трампа в отношениях с Россией произойдет потепление, тогда отменят санкции, начнет укрепляться рубль и возобновится приток инвестиций в Россию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов, комментируя влияние победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на мировую и российскую экономику.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Победа Трампа не должна привести к большим потрясениям в мировой экономики, по крайней мере, в истории таких примеров не было. Могут пострадать мексиканцы, с влиянием которых Трамп хочет бороться, возможно, будет тяжелее получить американское гражданство эмигрантам из неблагополучных стран, но это будут локальные истории», — отмечает он.

В будущем, 2017 году, на рынке вновь прогнозируется переизбыток топлива, так что надеяться на сильный рост стоимости сырья не стоит независимо от политического контекста, поясняет эксперт. «Мы сможем увидеть значения в районе 55 долларов за баррель. Если станет ясно, что идет процесс снятия санкций, то рубль может упасть и ниже отметки 60 рублей за доллар, но пока что резких движений не будет, и рубль до конца 2016 года не преодолеет отметки 62−65 за доллар, если, конечно, не будет внешних шоков», — прогнозирует Багаманов.

Многое будет зависеть от того, как у США будут выстраиваться отношения с Россией, говорит аналитик. «Если мы будем свидетелями потепления и отмены санкций, то мы увидим укрепление рубля, приток инвестиций и ренессанс в отношениях с Западом. Однако нельзя забывать о том, что Трамп не будет принимать такие решения единолично, и в американском конгрессе и истеблишменте в целом нет благожелательного отношения к России, и, конечно, новому президенту придется с этим считаться», — предупреждает он.