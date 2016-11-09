Чебоксары, 9 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. От Чувашии в обновлённый состав президентского кадрового резерва вошёл один человек. Это премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru, Борис Филатов Иван Моторин и Михаил Игнатьев

В обновлённый состав президентского резерва вошли 135 человек, имеющих «достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества». «В течение 2016 года ряд лиц, находящихся в резерве, получили повышение в должности, в том числе в федеральных органах власти. В частности, на федеральном уровне представители президентского резерва наделены полномочиями члена Совета Федерации, вошли в новый состав Государственной Думы, назначены на должности заместителей федеральных министров. На региональном уровне лица, входящие в президентский резерв, стали заместителями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, главами городов — административных центров регионов», — говорится, в частности, в документе.

Чувашию во вновь сформированный президентский кадровый резерв представляет премьер-министр Иван Моторин, который возглавляет правительство республики почти пять лет. В президентском списке он идёт под номером 71.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от Чувашии в президентском кадровом резерве были три человека: Сергей Гапликов, который входил в первую «сотню», Михаил Игнатьев и Надежда Прокопьева. Вскоре после попадания в список они пошли на повышение. Напомним, Сергей Гапликов шесть лет проработал в регионе премьер-министром, затем перешёл в аппарат правительства РФ заместителем Сергея Собянина, а после начала олимпийской стройки в Сочи возглавил «Олимстрой». В прошлом году он был назначен и.о. главы Коми, сменив попавшего под уголовное преследование Вячеслава Гейзера. В этом году по итогам сентябрьских выборов избран на пост руководителя Коми.

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Михаил Игнатьев вошёл в кадровый резерв президента РФ в 2009 году, работая на тот момент министром сельского хозяйства Чувашии. В 2010 году был назначен главой Чувашии, в 2015 году участвовал в выборах главы региона и сохранил этот пост.

Надежда Прокопьева на момент вхождения в президентский кадровый резерв возглавляла региональное Управление Минюста России. В 2010 году её назначили министром юстиции Чувашии. В этом году после сентябрьских выборов она перешла работать в Госсовет республики руководителем аппарата.