Самара, 9 ноября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Пекине состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КНР Андреем Денисовым с чиновниками из Самарской области, на которой они получили информацию о взаимодействии с КНР и заручились поддержкой компетентных структур в реализации намеченных планов по наращиванию сотрудничества с Китаем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Делегация Самарской области во главе с региональным министром промышленности и технологий Сергей Безруковым вернулась из Китая. В нее вошли представители 14 организаций региона, включая вузы, предприятия авиационной, автомобильной, пищевой промышленности, транспортно-логистического комплекса.

Самарцы приняли участие в 16-ой Международной выставке Западного Китая, посетили стратегических партнеров — регионы верхнего, среднего течения реки Янцзы — город Чунцин и провинцию Сычуань. Устроили презентацию Самарской области, которую посетили более 50 китайских организаций, предложили китайским партнерам конкретные проекты для совместной реализации, указано в официальном сообщении.

В программе визита были высокотехнологичные предприятия индустриального парка «Цзяньчао», автомобильный завод «Changan», компания, работающая в сфере электронной торговли «Chongqing OConnect Cross-Border E-Commerce Co., Ltd», «Dongfang Electric Co., Ltd» (производство гидротурбин, парогенераторов большой мощности), объекты пищевой индустрии, университеты.

Итоги визита. Министр Безруков подписал межправительственное Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с вице-губернатором провинции Сычуань г-ном Чжу Хэсинь. С вице-губернатором господином Лю Гуйпигом и представителями Народного правительства города Чунцин был обсужден ход реализации соглашения с самарским облправительством, подписанного в 2014 году, а также были намечены конкретные шаги в развитии дальнейшего многопланового сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Приволжского таможенного управления внешнеторговый оборот Самарской области в январе-августе 2016 года составил 3779,2 млн долларов США, в том числе экспорт — 2565,2 млн долларов США, импорт — 1214 млн долларов США. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 67,9%, доля импорта — 32,1%.

По данным Самарастата, внешнеторговый оборот в январе-августе 2016 года с Китаем составил 232,9 млн долларов США, экспорт — 108,8 млн долларов США, импорт, 124,1 млн долларов США, сальдо торгового баланса минус 15,3.

10 лет назад, в 2016 году по информации самарского облправительства, объем внешнеторгового оборота региона с Китаем составлял 3528,6 млн долларов (39,7% от общего объема внешней торговли области), в том числе экспорт — 3513,9 млн долларов (44,6% от общего объема экспорта области), импорт — 14,8 млн долларов (1,5% от общего объема импорта области).

Львиную долю в структуре экспорта составляли нефть и нефтепродукты, после них шли соединения органической химии, пластмасса и изделия из нее, каучук, резина, алюминий и изделий из него.

Из Китая Самарская область импортировала промышленное оборудование, приборы и аппараты оптические, электрические машины и оборудование, прочие разные пищевые продукты, промышленное оборудование.

Напомним также, в марте 2016 года китайские инвесторы в ходе визита вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на Азиатский экономический форум в городе Боао проявили большой интерес к строительству скоростной железной дороги в Самарской области на участке Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти (в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года).

30 мая появилась сообщение о том, что в Москве губернатор Николай Меркушкин и президент ООО «Китайская железнодорожная корпорация» Ли Чанцзинь подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве железнодорожной линии Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти. Соглашение предполагает, что железные дороги Китая могут стать инвестором строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Китайская сторона отметила, что в настоящий момент речь идет о двух вариантах организации сообщения Самара — Курумоч — Тольятти. Первый — модернизация действующей железнодорожной ветки. Второе — строительство новой высокоскоростной линии. При модернизации скорость движения по действующей ВСМ составит минимум 200 км/ч, по новой линии — от 250 до 300 км/ч, но говорить о выборе какого-либо варианта пока рано — все зависит от экономических выкладок.

«Сначала мы хотели бы получить необходимую и более полную информацию, чтобы провести анализ. После обработки полученной информации мы сравним экономическую выгоду и технические возможности. Мы хотели бы до августа принять решение, чтобы начать выполнение проекта. Учитывая заинтересованность правительства России, я уверен: проект можно быстро начать и реализовать», — заключил представитель компании из Китая.

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