Париж, 9 ноября, 2016, 14:37 — ИА Регнум.



Олланд и Меркель

Президент Франции Франсуа Олланд провел беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель, прежде чем выступил с заявлением по поводу победы Дональда Трампа, заявили источники, близкие к администрации главы государства. Об этом сообщает Figaro.

В свою очередь, глава ФРГ Меркель предложила Трампу «тесное сотрудничество».

«Германия и США связаны ценностями, демократией, свободой и приверженностью закону, человеческим достоинством, независящим от цвета его кожи, религии и пола, половой ориентации или политических убеждений», — отметила Меркель. «Именно на этой основе я предлагаю будущему президенту США Дональду Трампу тесное сотрудничество», — добавила она.

Напомним, победа Дональда Трампа, как сообщали французские СМИ, стала абсолютной неожиданностью для Елисейского дворца. Администрация президента Франции не подготовила даже письма-поздравления для кандидата республиканца.