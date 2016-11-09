Новосибирск, 9 ноября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. «Победа Дональда Трампа в очередной раз подтвердила какой-то запредельный уровень турбулентности современных международных отношений и говорит о том, что все те прогнозы и методы прогнозирования, которые у нас есть на сегодняшний момент, демонстрируют свою ограниченность в возможности дать ответ, что будет в ближайшей перспективе, я уже не говорю о среднесрочной и дальнесрочной перспективах», — заявил ИА REGNUM заведующий кафедрой мировой экономики и международных отношений Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Денис Борисов, комментируя итоги выборов президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Эксперт отмечает, что в условиях такой турбулентности встает вопрос, как победа Трампа скажется, и скажется ли, на российско-американских отношениях.

«Нужно понимать, что все-таки, несмотря на определенную харизматичность Трампа, система принятия внешнеполитических решений США складывалась очень долго. Она уже слаженная и, соответственно, от того, что педали этой системы начнет крутить другой велосипедист, все равно велосипед останется тем же. Высока вероятность, что резких кардинальных изменений в российско-американских отношениях не произойдет. Мы можем только предположить, что будет начат курс на какое-то «потепление» двухсторонних отношений. Скорее даже, надеяться — это более точное определение при сегодняшних международных отношениях», — считает Денис Борисов, подчеркивая, что важно обратить внимание на то, как шел этот предвыборный процесс.

«Демократов и Хиллари Клинтон поддерживали в частности ведущие функционеры Североатлантического альянса, они так рьяно говорили об этом. В свою очередь, Трамп говорил, что если он станет президентом, то Европа должна будет больше вкладываться в собственную безопасность и не сидеть на шее у США. Соответственно, мы можем предположить, что по линии НАТО могут быть какие-то изменения, и антироссийский вектор не получит финансовой поддержки со стороны США. В этой связи можем прогнозировать, что в какой-то среднесрочной перспективе отношения Россия-НАТО постепенно будут выходить из того кризиса, в котором сейчас находятся», — говорит заведующий кафедрой мировой экономики и международных отношений НГУЭУ. При этом он отмечает: не нужно забывать, что у американского общества главным приоритетом является оно само, а поэтому вопросы выстраивания отношений с Россией, НАТО, Украиной для американских избирателей, которые голосовали на выборах, — категории второго порядка. Главнее для них сейчас, как будет функционировать система здравоохранения, как будут решаться проблемы с рабочими местами, оплатой за час труда и т. д. Дональду Трампу, если он хочет закрепить свою власть и избраться на второй срок, нужно будет очень активно работать по вопросам внутриполитическим.

«С одной стороны, те заявления, которые были сделаны Трампом в ходе предвыборной кампании, конечно, дают нам основания говорить, что будут изменения в лучшую сторону в российско-американских отношениях. Даже то заявление, что если он станет президентом, то он в первую очередь назначит встречу с президентом России Владимиром Путиным. Посмотрим, как оно реализуется, и как оно будет преподносится в международных СМИ. Трамп очень харизматичный, волевой политик, собственно, как и наш президент. Уровень личного участия в процессе принятия решения выше среднеамериканского. И здесь два харизматичных лидера — они могут сойтись и подружиться, а могут и не сойтись, и не подружится. Вот это пока невозможно спрогнозировать», — считает эксперт.

«Когда мы говорим, что из двух зол выбирают известное, то с Клинтон более-менее понятно было, к чему ее избрание приведет, и как это все складываться будет. А вот с Трампом, знаете, этот тот самый «черный лебедь» («Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая трудно прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автор теории Нассим Николас Талеб — прим. ИА REGNUM ). Избрание Трампа является вот этим «черным лебедем», которое случилось в мировой политике, а что будет дальше… Поживем — увидим», — сказал в завершении Денис Борисов.

Новосибирский политолог Дмитрий Березняков подчеркивает, что говорить о победе Трампа пока рано — «их система выборов и подсчета требует ждать еще двое суток». Но уже понятно, что эти выборы уникальны в истории Штатов.

«Это признают все. Их уникальность в том, что элиты не смогли выдвинуть современных (лет 45−50) лидеров, адекватных существующей ситуации. Трампу будет тяжело не во внешнеполитической, а во внутриполитической сфере. Если он победит, конечно, Америка займется собой. Как Трамп будет это делать — никто не знает, и он тоже. Парадокс ситуации состоит в том, что собой должна заняться не только Америка, но и Россия. Учитывая, кто такой Трамп, прогнозировать отношение двух стран сложно. В любом случае радикальных изменений не должно произойти. Но смягчение напряженности встанет на ближайшую повестку», — сказал в беседе с ИА REGNUM Дмитрий Березяков.

Заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления (филиал РАНХиГС при президенте РФ) Александр Барсуков также считает, что пока рано оценивать ситуацию. «Любой шанс на улучшение отношений, безусловно, необходимо использовать, но нужно понимать, что реализация возможностей потребует изменения парадигмы восприятия обсуждаемых проблем и подходов к их решению», — отметил Барсуков.

«Эти выборы показали, что российские эксперты не очень хорошо осведомлены о внутриполитической ситуации в США. Победа Трампа однозначно говорит о том, что в американском обществе есть серьезные проблемы в социальной сфере и экономике. Конечно, эти проблемы другого свойства и характера, нежели в России, но американский избиратель воспринимает их именно как проблемы, и проблемы острые. Увлеченность демократов экспортом демократии в ущерб уровню жизни американцев сыграла против Клинтон, — сказал политолог Анатолий Савостин. — Я думаю, что резких перемен во внешней политике Вашингтона ожидать не стоит, но вектор ее сменится. Надеюсь, что и России, и Америке, и Европе хватит мудрости воспользоваться этим шансом — конфронтация и двойные стандарты все же мешают мировому сообществу решать действительно острые проблемы безопасности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы президента в США состоялись 8 ноября 2016 года. По последним данным, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. У представительницы Демократической партии Хиллари Клинтон — 218 голосов избирателей.