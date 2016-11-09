Брянск, 9 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Депутат Брянской областной думы Валентин Суббот перейдет на работу в Государственную думу и, таким образом, станет четвертым представителем региона в парламенте. Мандат Валентину Субботу передан сегодня, 9 ноября, на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Место в Госдуме оказалось вакантным после того, как от мандата отказался генеральный конструктор тульского НПО «Сплав» Николай Макаровец, который шел на втором месте в региональной группе «Единой России» (от Смоленской, Тульской, Калужской и Брянской областей). Суббот шел в списке следом.

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Валентин Суббот родился 26 апреля 1968 года в селе Меленск Стародубского района Брянской области. Окончил Московскую ветеринарную академию имени К.И.Скрябина по специальности «Ветеринария». С 2009 года занимал должность руководителя Меленского сельского поселения, с 2014 года являлся депутатов Брянской областной думы, возглавлял комитет по по аграрной политике и природопользованию.