Самара, 9 ноября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Продовольственные товары подорожали на 0,9%, непродовольственные — на 0,6%, на платные услуги — 0,4%, с начала года индекс инфляции составил 4,4%. Такие данные приводит Самарастат, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Напомним, по информации министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, за прошедшие 9 месяцев 2016 года потребительская инфляция в регионе составила 3,7% к декабрю 2015 года (по РФ — 4,1%), что значительно ниже уровня прошлого года — 10,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2016 года были подведены итоги социально-экономического развития Самарской области за январь — август 2016 года.

Рейтинг Самарской области среди регионов ПФО по основным индикаторам социально-экономического развития в 2016 году менялся разнонаправленно, при этом по уровню развития она выглядит более уверенно на фоне других субъектов и по большинству показателей входит в тройку лидеров в округе. Такую оценку деятельности власти дал и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли области Михаил Жданов на заседании регионального правительства 26 октября.

Жданов отметил, что по итогам 2016 года реальные располагаемые доходы населения могут составить 93,5% к 2015 году, реальная заработная плата — 28 тыс. 500 рублей.

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