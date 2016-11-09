Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Сильный снегопад, который начался в Петербурге 7 ноября и продолжился 8 ноября, привел к образованию в городе полуметровых сугробов. Осадки в виде снега в городе на Неве продолжаются и в среду, 9 ноября. Высота выпавшего в досрочно начавшийся зимний период снега уже составляет 52 см. Об этом сообщили сегодня в городском комитете по благоустройству.

Игорь Грабарь. Снежные сугробы. 1904

«Ночью на дорогах работало свыше 1000 единиц техники, в том числе 217 самосвалов. Было вывезено почти 42 тысячи кубометров снега», — сообщили петербургские дорожники.

Минувшей ночью сотрудники подведомственных комитету предприятий занимались формированием снежных валов из снега, убранного с проезжей части улиц. Основная задача на ближайшие дни — погрузка и вывоз собранного снега. Для этого будут использоваться фронтальные погрузчики и самосвалы.

Одновременно продолжается сухое прометание магистралей, идет уборка тротуаров.

«Сегодня днем, 9 ноября механизированную уборку дорог и тротуаров будут осуществлять 1030 единиц техники. В ручной работе задействуют 1000 человек», — пообещали в комитете по благоустройству.

По данным синоптиков, 9 ноября в Петербурге облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем −4…−6 градусов. «На дорогах сохранятся снежные заносы, накаты, гололедица», — отмечают метеорологи.