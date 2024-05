Москва, 9 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В то время как в краткосрочной перспективе новый политический курс президента США Дональда Трампа, безусловно, поспособствует нормализации отношений с Россией, и в этом отношении новый глава Белого дома вполне может оправдать свою репутацию «пророссийского» политика, его экономическая программа содержит серьезные потенциальные угрозы для российских элит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Старых условий, на которые рассчитывают наши дряхлые элиты, не будет. И в этом смысле они проиграли на этих выборах», — заявил Колташов.

«Да, у них будут нормализованы со временем отношения с США, дипломатические взаимоотношения с США, возможно, будет какое-то взаимодействие на Ближнем Востоке. Но с финансово-экономической точки зрения победа Трампа — это катастрофа», — продолжил он.

Трамп протекционист, напоминает Колташов, «и если он правда намерен сломать старую фритрейдерскую систему, это будет ударом для всех рынков, в том числе и для России, это будет ударом по России, по нашей неолиберальной модели, нацеленной на внешние рынки».

По его мнению, изменения на крупнейшем мировом рынке неминуемо вызовут необходимость перестройки экономической политики и в нашей стране. «Если важнейший рынок для планеты будет перестраиваться и закрываться, то никаких шансов, что наша экономика в нынешнем виде сохранит стабильность за счёт внешних средств — например, повышенных цен на нефть, относительно высоких для текущей ситуации, 50 долл. за баррель — просто не остаётся», — считает он.

«Поэтому Клинтон для российских элит была бы финансово выгодна, а Трамп — нет. Они (элиты) очень скоро это поймут», — подытожил Колташов.

Напомним, что новый президент США Дональд Трамп традиционно рассматривается в качестве «пророссийского» политика. Ранее в связи с его победой на выборах экс-посол США в Москве Майкл Макфол даже написал в своём Twitter: «Putin intervened in our elections and succeeded. Молодец» («Путин вмешался в наши выборы и преуспел. Молодец»). Впоследствии экс-дипломат удалил свою запись.