Вашингтон, 9 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. После победы на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа американские СМИ и дипломаты начали удалять свои сообщения, сделанные до объявления результатов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, бывший посол США в России Майкл Макфол удалил свое сообщение в соцсети Twitter о том, что президент РФ Владимир Путин «преуспел» во вмешательстве в американские выборы. «Путин вмешался в наши выборы и преуспел, молодец», — такой твит провисел в микроблоге посла несколько часов.

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Посол Франции в США Жерар Арно назвал «концом эпохи неолиберализма» предварительные итоги выборов, когда начал лидировать Дональд Трамп. «После Brexit и этих выборов отныне возможно все. Мир рушится на наших глазах. Голова идет кругом», — говорилось в первом сообщении.

За ним последовало еще одно: «это конец эпохи неолиберализма, осталось понять, что придет ей на смену». Оба твита были доступны около часа, теперь в ленте посла несколько «ретвитов», тема которых не имеет отношения к выборам в США.

Не отстают и СМИ, которые решили «начать с чистого листа» отношения с новым президентом США Дональдом Трампом. Со страницы издания The Huffington Post были удалены оскорбительные замечания редактора, сопровождавшие все статьи о Трампе за последний месяц — его называли «расистом», «последовательным лжецом» и «безудержным ксенофобом».

Доставалось Трампу от The Huffington Post и за «женоненавистничество». Глава вашингтонского бюро заявил, что комментарии удалены из-за желания «начать с чистого листа». Видимо, его примеру последуют и другие американские СМИ, которые ранее относились к кандидату с явной предвзятостью.

Напомним, в конце октября Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские СМИ относятся к нему предвзято и подают даже позитивные материалы в негативном свете. По его словам, 93% публикаций о нем — негативные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Дональд Трамп, по данным предварительного подсчета голосов, выиграл выборы президента США. Он набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.