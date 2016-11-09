Бишкек, 9 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. «Каждый день к нам приходят инвесторы со своими предложениями, но мы не можем всем приходящим инвесторам отдавать на разработку все наши ГЭС, будь то малые или крупные, потому что мы должны и на будущее оставить», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 ноября, на заседании парламента Киргизии.

Energo.gov.kg Киргизия. Токтогульская ГЭС

По словам главы киргизского Кабмина, в правительстве «понимают, что в будущем эта отрасль станет очень прибыльной».

Говоря о возобновляемых источниках энергии, он отметил, что инвесторы проявляют интерес и к этой части энергетической отрасли. «Но в такой сложной ситуации мы не можем закупать у инвесторов электроэнергию», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что киргизское правительство денонсировало соглашение с Россией о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ГЭС «Камбар-Ата — 1» еще в конце декабря 2015 года, и с тех пор ведет поиски нового инвестора, готового реализовать вышеназванные проекты.

В то же время Киргизия, ранее активно продававшая электроэнергию за рубеж, в течение последних нескольких лет вынуждена покупать ее в соседних Казахстане и Таджикистане.