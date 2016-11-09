Москва, 9 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин поздравил с победой на президентских выборах в США представителя Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает в среду, 9 ноября, пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю победы на выборах президента США», — говорится в сообщении.

В телеграмме глава российского государства выразил надежду на совместную работу Москвы и Вашингтона по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния.

Ранее ряд СМИ сообщил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на 58-х президентских выборах в США. В настоящий момент у миллиардера 276 голосов при 270, необходимых для победы.

У соперницы Трампа Хиллари Клинтон пока 218 голосов выборщиков.

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