Вашингтон, 9 ноября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Экс-посол США в Москве Майкл Макфол удалил свое сообщение, размещенное на странице в соцсети Twitter, о влиянии президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина на выборы президента США.

Майкл Макфол

Ранее дипломат написал, что на ход президентских выборов в США «повлиял» именно российский лидер.

«Путин вмешался в наши выборы и преуспел, — написал экс-посол. — Молодец». При этом слово «молодец» Макфол написал по-русски.

9 ноября профильный портал Real Clear Politics сообщил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал требуемое для победы количество голосов выборщиков.

По данным издания, Трамп получил уже 277 голосов выборщиков, у его соперницы Хиллари Клинтон — 215 голосов.

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