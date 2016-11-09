Париж, 9 ноября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Администрация президента Франции Франсуа Олланда подготовила поздравительное письмо только на случай победы бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, сообщает Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По традиции Елисейский дворец поздравляет победившего кандидата с помощью подготовленного дипломатическим ведомством открытого письма. Однако в администрации Олланда не учли даже вероятности победы кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Напомним, на данный момент в президентской гонке лидирует претендент на пост главы Белого дома Дональд Трамп.