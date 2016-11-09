Москва, 9 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подготовил письмо на имя Дональда Трампа с просьбой сменить посла США в России (Джона Теффта). Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом Жириновский сообщил на пленарном заседании Госдумы. «Мы его попросим (Трампа) — уже подготовил текст письма — убрать посла», — сообщил парламентарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Нам этот посол не нужен. Это враг наш. Он к себе зовет людей, чтобы попробовать еще раз нам устроить «Болотную площадь». Не получится!» — заявил Жириновский.