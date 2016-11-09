Москва, 9 ноября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Правительство РФ поручило Роспотребнадзору разработать проект нормативного правового акта, предусматривающий возможность снижения температуры горячей воды в квартирах жителей России до +50 градусов Цельсия. Сейчас из кранов российских граждан льется горячая вода +60 градусов, Уведомление о начале разработки такого законопроекта ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

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Роспотребнадзор планирует изменить СанПиН 2.1.4.107 4−01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

«Обеспечение возможности снижения температуры горячей воды до 50 градусов Цельсия в точках водоразбора при соблюдении условий, позволяющих обеспечить противоэпидемическую безопасность водопользования горячей водой населения, обусловлено вопросом оптимизации порядка предоставления гражданам коммунальной услуги по горячему водоснабжению и снижению расходов на эти цели с учетом снижения тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение с экономическим и техническим обоснованием, — говорится в справке к документу.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2016 года тарифы на услуги ЖКХ повысились на 4%. Для каждого региона правительство установило собственный предельный индекс роста тарифов, сообщается на сайте правительства РФ. Больше всего тарифы повысились в Москве — платежи возрасли в среднем на 7,5%. Плата за отопление увеличилась на 8,1%, на горячую воду — на 7,8%, на водоотведение и холодную воду — на 7%.